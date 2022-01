Positivo al Covid è nel parcheggio di un negozio di Carate, 52enne denunciato L’uomo, di origini peruviane, si sarebbe dovuto trovare in isolamento nella sua abitazione nel comune di Paderno Dugnano. I militari hanno quindi proceduto a deferirlo in stato di libertà all’autorità giudiziaria per la violazione dell’obbligo di quarantena.

Positivo al Covid e residente a Paderno Dugnano, dove avrebbe dovuto trovarsi, nella sua abitazione, isolato, è stato invece trovato dai carabinieri della Stazione di Carate Brianza mentre si aggirava nel parcheggio di un negozio di Carate. L’uomo è stato denunciato.

È accaduto nel pomeriggio di venerdì 28 gennaio: la pattuglia nel transitare nei pressi dell’esercizio commerciale ha proceduto all’identificazione dell’uomo, che si aggirava nel parcheggio, un 52enne di origini peruviane, già noto alle forze dell’ordine. I militari hanno approfondito i controlli e, dopo aver interessato l’ATS Brianza per un controllo incrociato sulla banca dati, hanno avuto la conferma che l’uomo era positivo al Covid e doveva trovarsi in isolamento quarantenario obbligatorio. I militari hanno quindi proceduto a deferirlo in stato di libertà all’autorità giudiziaria per la violazione dell’obbligo di quarantena.

© RIPRODUZIONE RISERVATA