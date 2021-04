Piovono tegole a Roncello, nessun ferito: transenne su un lato di via Manzoni Le tegole sono cadute da un rustico. Il sindaco: «È avvenuto un cedimento della struttura in legno del tetto. L’edificio è privato e il Comune si è già attivato per risolvere la questione, le tempistiche per una soluzione al momento non sono certe».

Un tratto di careggiata in via Manzoni è stato transennato a seguito della caduta di alcune tegole da un edificio. L’amministrazione comunale di Roncello è intervenuta nel pomeriggio di martedì 27 aprile per mettere in sicurezza il tratto della via e su cui si affaccia un rustico in condizioni di abbandono: «A seguito del cedimento della struttura in legno del tetto si è verificata la caduta di alcune tegole in strada - spiega il sindaco Cristian Pulici -. Abbiamo quindi transennato il lato che corre lungo l’edificio per evitare ogni pericolo ai passanti nel caso dovessero verificarsi nuove cadute».

Le transenne rimarranno posizionate fino a quando la situazione non sarà risolta: «L’edificio è privato e il Comune si è già attivato per risolvere la questione. Al momento non abbiamo indicazioni per quanto riguarda le tempistiche».

