Piante malate e manutenzione: potature straordinarie a Ornago

Sono partiti nella giornata di lunedì 22 i lavori di manutenzione sul patrimonio arboreo del comune di Ornago. Gli interventi prevedono la potatura straordinaria delle piante presenti in varie vie e zone del paese tra cui via Dalla Chiesa, via Vimercate, via Moro, via Santuario, via Vittorio Emanuele.

«Ci si dividerà tra necessità evidenziate, piante irrimediabilmente malate o compromesse e segnalazioni ricevute dai cittadini; oltre ad alcuni interventi per migliorare l’aspetto del nostro amato paese - ha spiegato con un post su Facebook l’assessore all’ambiente Stefano Galbusera -. L’intervento avrà inizio da via Ciucani e si protrarrà nei giorni successivi. Inoltre comunico che prima della fine dell’anno ci attiveremo per la piantumazione di numerosi nuovi alberi».

