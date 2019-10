Pianese-Monza 1-0. Gol su rigore dei padroni di casa La squadra di Brocchi cerca un’altra vittoria per continuare la sua scalata verso la serie B, dichiarato obiettivo della stagione

’5 La Pianese segna su calcio di rigore concesso per un fallo di mano di Bellusci. Segna Rinaldini

Ricominciato il seondo tempo

Finito il primo tempo

’45 Il Monza si riporta in avanti, prima dell’intervallo conclusione di Chiricò

’40 I biancorossi non riescono a mettere in difficoltà i padroni di casa, che riescono ad andare alla conclusione impegnando Lamanna in più di una occasione

’30 Monza ancora in avanti con tentativi di Lepore e Gliozzi, ma l’occasione buona per passare in vantaggio non è ancora arrivata

’1-’15 Iniziata la trasferta del Monza in Toscana. Contro la Pianese la squadra di Brocchi ha iniziato a spron battuto cercando di mettere sotto i meno quotati avversari. I primi 15 minuti sono stati caratterizzati da una serie di conclusioni biancorosse, di Lepore, Gliozzi e da ultimo Fossati, inframezzati da un episodio dubbio, un fallo di mano su un tiro scoccato da Iocolano

Monza : Lamanna; Lepore, Bellusci, Scaglia, Anastasio; Armellino, Fossati, Iocolano; Chiricò; Gliozzi, Brighenti All. Brocchi

