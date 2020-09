Perde il controllo dell’auto e si ribalta sulla Statale 36 a Monza, grave una 35enne L’incidente è avvenuto martedì 29 settembre in serata in direzione sud. La automobilista per cause al vaglio della polizia stradale ha perso il controllo della sua auto, una Citroen C2 e si è ribaltata. Sul posto i vigili del fuoco.

Una donna di 35 anni è stata trasportata in codice giallo al Policlicnico di Monza, martedì sera, dopo che per cause al vaglio della polizia stradale ha perduto il controllo della sua auto, una Citroen C2, ribaltandosi. Non sono rimasti coinvolti altri veicoli. Il sinistro è avvenuto attorno alle 20.30 lungo la Statale 36, in direzione sud, all’altezza dell’uscita di Monza viale Elvezia. Sul posto anche i vigili del fuoco del Comando provinciale di Monza e Brianza con un mezzo di primo soccorso da Lissone.

