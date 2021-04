Per la prima volta da due mesi calano i ricoverati Covid negli ospedali di Vimercate, Desio e Carate Brianza

A venerdì 9 aprile sono in tutto 298 contro i 319 di una settimana fa. La discesa maggiore si registra a Vimercate. In tutto 17 i pazienti in terapia intensiva. Vaccinazioni anti Covid: sfondato il tetto delle 55mila.