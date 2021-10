Pedibus a Ornago, il Comune cerca nuovi volontari L’appello è stato lanciato sui social canali dall’assessore Stefano Galbusera. Partirà indicativamente il 25 ottobre e si svolgerà 3 giorni a settimana, su tre diverse linee. Per offrirsi occorre essere maggiorenni.

Il Comune di Ornago cerca nuovi volontari per il pedibus. L’appello è stato lanciato sui social canali dall’assessore Stefano Galbusera: «Abbiamo già alcuni volontari nel nostro gruppo - ha scritto - ma ci serve anche il tuo aiuto! Più siamo e migliore sarà il servizio». Come annunciato dall’assessore il pedibus partirà indicativamente il 25 ottobre e si svolgerà 3 giorni a settimana, su tre diverse linee che copriranno altrettante zone del paese. Per offrirsi come volontari basta aver compiuto 18 anni. Gli interessati possono contattare l’assessore all’indirizzoo mail: [email protected]

