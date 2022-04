Palazzetto dello sport di Lissone, taglio del nastro e subito in campo con il Jit 2022 Venerdì 15 aprile l’inaugurazione in via Di Vittorio alla presenza del sindaco Concettina Monguzzi, del vicesindaco Marino Nava e dell’assessore allo sport Renzo Perego. A seguire il Torneo Internazionale giovanile di basket.

Nuovo palazzetto dello sport di Lissone: venerdì 15 aprile, alle 19, cerimonia d’inaugurazione e taglio del nastro in via Di Vittorio alla presenza del sindaco Concettina Monguzzi, del vicesindaco Marino Nava e dell’assessore allo sport Renzo Perego. Dopo la cerimonia di inaugurazione, il nuovo palazzetto ospiterà le gare della serata d’apertura del Torneo Internazionale giovanile di basket, Jit 2022, che vedrà schierate Team Ohio e Galvi Lissone alle 19 e Stella Azzurra e Team Urspring alle 21, nonché i match di qualificazione sabato 16 aprile e domenica 17 aprile e le partite finali in programma lunedì 18 dalle 15.

Associazione Pallacanestro Lissone ancora una volta porta in Brianza, quest’anno tra il 15 e il 18 aprile, l’evento sportivo che rende Lissone durante il periodo pasquale vetrina del basket giovanile internazionale.

La ventottesima edizione del JIT è infatti riservata alla categoria Under 19. Ben 7 le nazioni rappresentate dai team: gli Stati Uniti da Team Ohio, il Canada da Toronto United, la Svezia da Basketgymnasiet Rig Mark, la Germania da Team Urspring, l’Ungheria da Ràtgéber Academy, la Croazia da KK Rijeka e l’Italia vedrà una triplice rappresentanza grazie ai cestisti di Stella Azzurra Roma, Ap Galvi Lissone, Sgr Aurora Desio.

Inserita nel rinnovato contesto del quartiere don Moscotti e progettata per accogliere molteplici discipline sportive, la nuova palestra polifunzionale di Lissone apre per il periodo pasquale le sue porte: è un edificio ad elevata efficienza energetica, che vanta una superficie complessiva di circa 2.500 metri quadrati e oltre 600 posti a sedere.

“Il nuovo palazzetto dello sport sarà una base di appoggio per le società sportive del territorio ed è uno spazio che dà la possibilità di ospitare importanti eventi sportivi –dichiara il sindaco di Lissone, Concettina Monguzzi- la’ dove era previsto il sedime di palazzine residenziali abbiamo deciso, invece, di far sorgere una palestra di queste dimensioni, consapevoli degli effetti benevoli che lo sport innesca. La scelta si inserisce nel complessivo progetto di riqualificazione di questa area cittadina, che ci ha visto impegnati per anni, e innesta una rinnovata connotazione sociale all’intero quartiere”. “Socialità ed educazione trovano nello sport un favorevole alleato - commenta Renzo Perego, assessore allo sport - oggi siamo in grado di offrire ai nostri cittadini un nuovo polo sportivo e aggregativo, capace di attrarre in città eccellenze dello sport come quelle che vedremo al 28° Torneo Internazionale Juniores - Città di Lissone”.

