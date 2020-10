Paderno, fiamme fino al tetto nella villetta: sfollati tutti i residenti

La palazzina in fiamme a Baraggiole (Foto by Pier Mastantuono)

Castagne fatali per le famiglie residenti in una villetta di via Sondrio, in quel quartiere nel quartiere che sono le Baraggiole di Calderara, a Paderno Dugnano. Qualcosa è andata storta nella sera di sabato 10 ottobre, durante la cottura delle caldarroste per la famiglia residente al civico 18 di questa strada residenziale che collega la vecchia Valassina ai confini con la tangenziale nord.

I residenti, tutti sfollati durante le operazioni di spegnimento delle fiamme arrivate al tetto, stavano passando una normale serata di relax in casa quando attorno all’orario di cena hanno sentito un forte scoppio. Poi le alte fiamme si sono subito impossessate della canna fumaria, forse non del tutto sgombra dopo l’inattività dei mesi caldi. Il nucleo familiare è subito uscito in strada.

Sul posto sono giunte 4 autopompe dei vigili del fuoco, i quali si sono immediatamente resi conto della gravità della situazione e hanno iniziato l’opera di spegnimento dal tetto. L’operazione è durata fino a mezzanotte fino a completa messa in sicurezza del tetto. Non ci sono intossicati nonostante le due ambulanze giunte sul posto per motivi precauzionali.

