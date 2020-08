Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Paderno Dugnano, furto sventato grazie a un passante: vede un ladro sul balcone di una villa e gli intima di scendere. Malvivente in fuga con un complice Paderno Dugnano: i carabinieri stanno indagando per scoprire gli scassinatori. Il proprietario della villetta ha ringraziato personalmente il coraggioso vicino di casa, che vive a un centinaio di metri di distanza.

Furto in villa sventato, la notte scorsa in via Paisiello, alla periferia sud del quartiere di Calderara, con l’intervento di un cittadino accortosi che un malvivente si stava issando su un balcone con la chiara intenzione di svaligiare l’abitazione.

Nonostante le minacce del topo d’appartamento e del suo complice, l’anziano classe 1956 ha avvertito i carabinieri che sono arrivati sul posto proprio mentre i due scappavano a bordo di una auto poi risultata rubata. Attorno alle 22, un cittadino a passeggio dopo cena ha avvistato un soggetto intento a salire su un balcone di una villetta, a cui lui stesso intimava di scendere subito, non temendo evidentemente le possibili reazioni del malvivente.

L’anonimo, alla fine ha rinunciato ed è disceso prendendo la fuga, non prima di avere minacciato il pensionato. Il cittadino però ha comunque chiamato i carabinieri, che, intervenuti, hanno costatato che i due malviventi, il ladro e il complice che aspettava in strada, che avevano tentato di accedere nell’abitazione a scopo di furto, si erano allontanati a bordo di una autovettura trafugata qualche ora prima, procedendo in direzione della tangenziale.

Gli scassinatori sono rimasti anonimi ma i carabinieri stanno indagando, avvalendosi anche delle risultanze di indagini su altri casi avvenuti in questa estate 2020. Il proprietario della villetta, contattato prontamente dai militari giunti sul posto, ha ringraziato personalmente il coraggioso vicino di casa, che vive a un centinaio di metri di distanza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA