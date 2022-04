Ospedale, il pediatra Paolo Tagliabue nominato nel cda dell’Irccs San Gerardo Il dottor Paolo Tagliabue il componente designato dal Comune di Monza all’interno del Consiglio di Amministrazione della nuova Fondazione Irccs San Gerardo.

È il pediatra Paolo Tagliabue il componente designato dal Comune di Monza all’interno del Consiglio di Amministrazione della nuova Fondazione Irccs San Gerardo. Il sindaco Dario Allevi ha firmato il decreto di nomina.

Tagliabue avrà un incarico quinquennale. Molto noto in città, ha dedicato buona parte della sua vita professionale alla Neonatologia: direttore del dipartimento materno-infantile fin dal 2000, è stato Direttore Sanitario e Direttore della Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale fino al 2019 per la Fondazione Mbbm di Monza.

«L’esperienza consolidata del dottot Tagliabue sarà un contributo prezioso per l’avvio e lo sviluppo del nuovo Irccs - spiega il sindaco – La sfida all’orizzonte è una grandissima opportunità per la nostra città e per il nostro territorio. Un’operazione “win–win”, dove tutti vincono: la ricerca sicuramente ma anche i nostri cittadini, che continueranno ad avere il San Gerardo come punto di riferimento per qualsiasi prestazione sanitaria».

«Sono molto orgoglioso di essere stato scelto dal sindaco Dario Allevi come componente del cda dell’Irccs San Gerardo, all’interno del quale sarà mio compito trasferire le esigenze della popolazione monzese –aggiunge Tagliabue - La costituzione di un Irccs a Monza, al cui raggiungimento ho in parte contribuito con la mia attività professionale presso l’ Ospedale San Gerardo e la Fondazione MBBM, rappresenta una occasione straordinaria per la città e i propri abitanti che potranno giovarsi di un centro di cura sempre più orientato all’eccellenza».

La Fondazione Irccs San Gerardo dei Tintori gestirà tutta l’attività dell’ospedale, al netto del ruolo della facoltà di medicina dell’università Milano Bicocca. Il Comune di Monza ha condiviso il percorso intrapreso per la trasformazione dell’Asst Monza, che valorizza l’apporto delle due Fondazioni Monza e Brianza per il Bambino e la sua Mamma (MBBM) e la Fondazione Tettamanti Menotti De Marchi che operano in campo scientifico biomedicale.

La spina dorsale del nuovo Irccs sarà l’area pediatrica, lo studio e la cura delle malattie genetiche rare e le oncoematologie; comprenderà in modo trasversale tutti i reparti dell’attuale San Gerardo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA