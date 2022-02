Ospedale di Desio: Luca Guatteri torna come nuovo direttore di anestesia e rianimazione Mercoledì 16 febbraio prende servizio Luca Guatteri, 49 anni, in qualità di nuovo direttore della struttura di anestesia e rianimazione. Si è occupato di gestione del dolore post operatorio, del “paziente critico” in terapia intensiva e sul territorio e del paziente politraumatizzato. Si è interessato di gestione delle maxi emergenze.

L’ospedale di Desio in attesa dell’intitolazione ufficiale Papa PioXI, sta lentamente e progressivamente assumendo l’importante funzione che possedeva prima di essere stato abbinato col San Gerardo di Monza, da cui si è staccato all’inizio dell’anno. E grazie al buon lavoro che sta svolgendo il direttore generale di Asst Brianza, Marco Trivelli, il presidio viene potenziato con l’arrivo di nuovo personale medico. Mercoledì 16 febbraio prende servizio Luca Guatteri, 49 anni, in qualità di nuovo direttore della struttura di anestesia e rianimazione.

Per Guatteri, laureato all’università degli Studi di Milano e specializzato in anestesia e rianimazione nello stesso ateneo, si tratta di un ritorno: in via Mazzini, aveva già operato tra il 2001 e il 2014. In precedenza aveva lavorato al Policlinico di Milano e collaborato con Luciano Gattinoni, tra i più autorevoli anestesisti e rianimatori italiani.

Dopo la prima esperienza a Desio era stato nominato direttore dell’unità operativa complessa di anestesia, rianimazione e terapia del dolore all’ospedale “Sacra Famiglia” di Erba, in cui ha diretto anche il dipartimento di emergenza e urgenza.

Nell’ambito della sua disciplina, Luca Guatteri ha sviluppato competenze gestionali e cliniche in diverse aree chirurgiche:chirurgia generale, toracica, vascolare, urologica, ostetrico-ginecologica, ortopedica, otorinolaringoiatrica.

Il neo primario di Desio si è occupato, inoltre di gestione del dolore post operatorio, gestione del “paziente critico” in terapia intensiva e sul territorio e del paziente politraumatizzato. Si è interessato, altresì, di gestione delle maxi emergenze e ha partecipato ad una serie di studi scientifici: fra essi, quello sul trattamento ipotermico nell’arresto cardiaco.

Luca Guatteri è attualmente consigliere, eletto per il triennio 2021- 2024, della sezione lombarda della Sia-arti, società scientifica che raggruppa in Italia gli specialisti di anestesia, rianimazione, terapia intensiva, medicina critica dell’emergenza, medicina del dolore e cure palliative.

