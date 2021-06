Ornago e Cavenago: tutti pazzi per i giochi da tavolo, due weekend speciali Gli scacchi, shangai e molto altro: sono i giochi da tavolo protagonisti di due fine settimana nei Comuni di Ornago e Cavenago Brianza grazie al Piano locale giovane.

Due sabati all’insegna dei giovi da tavolo per le ragazze e i ragazzi di Cavenago Brianza e Ornago. Sabato 3 e 10 luglio gli operatori di Piano locale giovani dei due paesi, organizzano una due giorni incentrata sul gioco, quello da tavolo, quello tradizionale, quello all’aria aperta.

Un evento che vuole coinvolgere giovani e famiglie. Si proporranno giochi in formato gigante e classico (scacchi in collaborazione con associazione “La Mongolfiera”), pictionary, shangai e maxi paroliere. Ogni gioco proposto avrà una postazione gigante e altre in formato classico in modo da favorire il gioco in simultanea nel rispetto del distanziamento sociale.

L’evento verrà proposto sia ad Ornago che a Cavenago in due weekend differenti. Si parte sabato 3 luglio a Cavenago ai giardini della biblioteca per finire a Ornago sabato 10 luglio nell’area verde dietro la biblioteca. Gli eventi si terranno dalle 16 alle 18. Èconsigliabile portare un telo da picnic.

Il progetto è promosso da Piano locale giovani Ornago e Cavenago in collaborazione con Associazione “La Mongolfiera”, Biblioteca “Peppino Impastato” di Cavenago, Coll Future, La Lombardia dei Giovani, ANCI Lombardia, con il contributo di Regione Lombardia. Sono necessarie delle pre-registrazioni on line su pianolocalegiovani.com. L’evento si svolgerà nel pieno rispetto delle normative anti Covid-19 previste. Per info: [email protected]

© RIPRODUZIONE RISERVATA