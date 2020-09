Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Operazione “Las Vegas”, sequestri per quasi 9 milioni alla famiglia delle slot: perquisizioni in Brianza Il sequestro è stato operato dalla Guardia di Finanza di Reggio Calabria su richiesta della Procura. Gli investigatori avrebbero riscontrato una sproporzione tra il reddito dichiarato e il patrimonio posseduto dalla famiglia, accusata anche di concorso esterno in associazione mafiosa.

Perquisizioni anche in provincia di Monza e Brianza, oltre che in quelle di Milano , Torino, Vercelli, Bergamo e Reggio Calabria nell’ambito dell’operazione denominata “Las Vegas” che ha portato nelle ultime ore al sequestrato di beni mobili e immobili per quasi 9 milioni a una realtà imprenditoriale familiare attiva nel business delle slot machine.

Il sequestro è stato operato dalla Guardia di Finanza di Reggio Calabria dietro provvedimento emesso dalla sezione Misure di prevenzione del Tribunale di Reggio Calabria su richiesta della Procura secondo la quale padre, madre e figlio, sarebbero “contigui a un gruppo mafioso, tanto da essere accusati di concorso esterno in associazione mafiosa. Gli investigatori avrebbero riscontrato una sproporzione tra il reddito dichiarato e il patrimonio posseduto dalla famiglia. Il sequestro ha riguardato sei fabbricati, due terreni e due società.

© RIPRODUZIONE RISERVATA