Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Fabio Cavallari)

Agenti della Polizia locale di Bovisio (Foto by Fabio Cavallari)

Omonimo è morto, assicurazione auto sospesa per errore: comunque multato (800 euro) e vettura sequestrata Disavventura per un 48enne di Senago fermato a Bovisio dalla polizia locale. Accertato l’accaduto è stato comunque multato perché la sua auto, messa sotto sequestro, non era assicurata. Ora potrà rivalersi sulla assicurazione.

Ha dovuto pagare una sanzione di 800 euro e attivare una nuova polizza per riavere la propria auto perché alla sua compagnia assicurativa risultava deceduto. Ha giocato davvero un brutto scherzo un caso di omonimia ad un 48enne senaghese che venerdì scorso è stato fermato dalla Polizia locale lungo la Nazionale dei Giovi, a Bovisio Masciago. La sua auto infatti risultava sprovvista di copertura assicurativa anche se il conducente era convinto di averla pagata.

Ricevuta anche la conferma da parte della moglie, persona che aveva effettivamente inviato il bonifico, gli agenti hanno chiamato l’assicurazione per risolvere il mistero. Quest’ultima per errore aveva sospeso la polizza dal momento che un contraente con lo stesso nome del malcapitato era deceduto. Nonostante la situazione molto particolare, il senaghese è stato comunque multato perché la sua auto, messa sotto sequestro, non era assicurata. Ovviamente poi si potrà rivalere sulla sua assicurazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA