Omate in festa (online) per San Zenone: un video per farsi la torta di latte Festa di Omate senza torta di latte? Impossibile: e allora un tutorial online per farla da sé. Tutto il programma della patronale digitale.

Sfruttando la tecnologia e internet Omate si prepara a festeggiare il patrono San Zenone. La frazione di Agrate comincerà la sua kermesse in gran parte online giovedì 8 aprile alle 18 con un tutorial per preparare la torta di latte. Venerdì 9 aprile alle 21 sarà organizzato in gioco online da parte dell’associazione Giochingiro.

Sabato 10 aprile alle 15.30 ci sarà la possibilità di giocare a scacchi online e alle 21 si potrà assistere a un film trasmesso via web dal cineteatro Nuovo. Domenica 11 aprile alle 10.30 ci sarà la santa messa nella chiesa omatese con a seguire il concerto di campane. Nel pomeriggio di domenica alle 16.30 ci sarà il gioco online “Quante ne sai?” e alle 18.30 “L’aperitivo del Santo” con la possibilità di prepararlo acquistando nei negozi della frazione il kit con gli ingredienti e la ricetta. Infine lunedì 12 aprile alle 15 ci sarà la messa in chiesa e la benedizione degli ammalati.

Per collegarsi a tutti gli bisogna consultare le pagine Facebook di “Sei di Omate se”, “La melonera”, “Cineteatro Nuovo”, “Aco”, Pastorale Giovanile Casa di Betania e “Giochingiro”. L’edizione 2021 sostenuta anche dal Comune di Agrate è studiata in versione alternativa, per mantenere vivo il senso di comunità, andando oltre il Covid.

