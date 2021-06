Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Oltre 600 i partecipanti alla “Camminata del Sorriso” di Verano Brianza Sono stati oltre 600 i partecipanti alla 16esima edizione della “Camminata del Sorriso” organizzata da I Bocia di Verano Brianza.

Oltre 600 partecipanti alla 16esima edizione della “Camminata del Sorriso” organizzata domenica 6 giugno dai “I Bocia Verano” col “Gruppo Missionario”. Soddisfatti i volontari: «Era la prima uscita dall’inizio della pandemia – ha commentato per il “Gruppo Missionario” Enio Bonacina – I numeri sono in linea con le edizioni del passato». La camminata, 7 chilometri in totale, partiva dalla chiesa vecchia. Nel 2020 la manifestazione era saltata a causa dell’emergenza sanitaria, quest’anno si è potuta fare con qualche limitazione: niente piatto di risotto a fine corsa, i partecipanti hanno ricevuto un pacco di riso da cucinare a casa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA