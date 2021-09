Nuovo svincolo della Valassina a Verano-Carate: una controstrada da 4,3 milioni di euro Una controstrada da 4,3 milioni di euro: ecco la novità che interesserà lo svincolo Carate-Verano della Valassina secondo il progetto approvato dalla giunta di Verano.

La giunta Chiolo ha approvato lo studio di fattibilità tecnico ed economica relativo al progetto di adeguamento dello svincolo Carate Nord – Verano Sud della SS36. La spesa complessiva prevista è di poco inferiore ai 4,3 milioni di euro. L’intervento andrebbe a introdurre una controstrada e a concentrare le manovre di diversione solamente a Carate Brianza Nord dove l’attuale rotonda verrebbe risagomata. Realizzare una controstrada parallela alla Valassina dall’uscita di Carate Brianza Nord a Verano Brianza Sud significa creare una viabilità di servizio separata dalla viabilità principale della SS36. In questo modo i flussi di veicoli diretti ai comparti commerciali, alle residenze, al distributore carburanti e a Verano Brianza Sud si separano dal flusso principale accedendo alle loro destinazioni tramite la nuova strada. Per l’immissione sulla SS36 il percorso prevede l’entrata di Verano Brianza Sud, raggiungibile proseguendo lungo la controstrada. In progetto anche la realizzazione di una bretella stradale per congiungere la nuova controstrada a via Pertarca, dove si trova la sede del Policlinico, attraverso una rotatoria.

