Nuovo direttivo per il centro anziani di Triuggio: Perrella confermato presidente Il centro anziani “Il Melograno” ha scelto il nuovo direttivo, alla cui guida è stato confermato, come presidente, Vittorio Perrella.

Il centro anziani “Il Melograno” di Triuggio ha scelto il suo nuovo direttivo. In consiglio entrano i sette soci che hanno ricevuto il maggior numero di preferenze ovvero Nino Caponio (18), Damiano Domenico (13), Carlo De Ponti (42), Mario Gneo (18), Marisa Mirandola (15), Luigi Origgi (39) e Vittorio Perrella (31). Mercoledì 23 febbraio i consiglieri hanno deciso per la conferma di Vittorio Perrella alla guida dell’associazione, suo vice sarà Carlo De Ponti, tesoriere del sodalizio Luigi Origgi. Dopo i disagi delle scorse settimane dovute a un guasto della caldaia il nuovo direttivo inizia il mandato sotto i migliori auspici: mercoledì è infatti stato montato nella sede di via Puccini il nuovo impianto di riscaldamento.

