Nuovi presidi in regalo dalle Inner Wheel alla Croce Rossa di Monza: donate nuove barelle

Nuove barelle per il Comitato di Monza della Croce Rossa Italiana. A donarle è stato il club di servizio femminile delle Inner Wheel Monza, sodalizio presente in città dal 1986 che conta oggi cinquantacinque socie. Sabato la presidente Mara Scotti, insieme a una piccola delegazione di associate, si è recata nella sede di via Pacinotti a consegnare nuovi presidi di movimentazione e di trasporto per i mezzi di soccorso.

Monza Croce Rossa donazione Inner Wheel nuove barelle

Indispensabili in qualsiasi frangente, le barelle in questi mesi di pandemia sono state costrette a un superlavoro e sono state sottoposte a continue operazioni di sanificazione. Logico che molte di loro iniziassero ad accusare segni di usura.



Le Inner Wheel non appena hanno ricevuto la richiesta da parte della Croce Rossa si sono subito attivate per acquistare quanto necessario.

“Lo abbiamo fatto con immensa gioia - ha spiegato Scotti - da sempre siamo vicini alla Croce Rossa ma oggi lo siamo ancora di più. E questo è il nostro personale ringraziamento a chi è impegnato in prima linea con grande spirito di sacrificio”.

Il presidente del comitato monzese Dario Funaro ha accolto con riconoscenza la donazione: “L’aiuto e la stima che le Inner Wheel nutrono per noi – ha dichiarato - sono importanti anche per svolgere sempre al meglio il nostro servizio in questo periodo che ci ha messo duramente alla prova”.

