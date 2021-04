Non è una nuvola: il fumo di un vasto incendio al confine col Piemonte ben visibile dalla Brianza Non una nuvola ma “una lunga traccia di fumo” originata da un incendio in una valle in provincia del Verbano-Cusio-Ossola è stata ben visibile anche dalla Brianza nel pomeriggio di mercoledì 7 aprile.

Una nuvola appoggiata sull’orizzonte a ovest: lunga e stretta, compatta e ben visibile anche dalla Brianza nel pomeriggio di mercoledì 7 aprile 2021. Che si trattasse di “una lunga traccia di fumo” l’ha rivelato il Centro Meteorologico Lombardo: “L’origine è un vasto incendio in atto sui monti della Valle Cannobina, in provincia del Verbano-Cusio-Ossola, una vallata incuneata nelle Alpi Ticinesi al confine con il Verbano”.

Un incendio che, complici i forti venti in quota, si sta facendo notare sul nord Italia e non solo: “I forti venti in quota dai quadranti settentrionali sospingono i fumi fin verso l’Appennino, come si può ben notare dall’animazione satellitare”.

7 aprile 2021, ore 18 – Una lunga traccia di fumo è ben riconoscibile nel cielo delle nostre province lombarde più... Pubblicato da Centro Meteorologico Lombardo su Mercoledì 7 aprile 2021

Nuvole fumo incendio Verbano Cusio Ossola

© RIPRODUZIONE RISERVATA