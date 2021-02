Niente scavi e collettore ripristinato: la “magia” di BrianzAcque a Monza Per i due chilometri di intervento su un collettore danneggiato tra viale Stucchi e viale delle Industrie utilizzata la tecnologia “No dig” interferendo al minimo con il traffico. Soddisfazione del presidente e Ad Enrico Boerci.

Si sono conclusi i lavori di risanamento del collettore fognario lungo quasi due chilometri tra viale Stucchi e viale delle Industrie. L’operazione è stata eseguita da BrianzAcque con l’utilizzo della tecnologia “No dig” che non prevede scavi a cielo aperto. Il tutto è stato eseguito rispettando i tempi stabiliti dal crono programma e con un minimo impatto sul traffico dell’importante asse viabilistico cittadino.

L’intervento, costato tre milioni e 600 mila euro, spiegano dall’azienda pubblica dell’idrico locale, si è concretizzato con minori costi sociali, con il ripristino ottimale del servizio fognario e con apporti positivi sull’ambiente. «Siamo soddisfatti di aver raggiunto questo obiettivo interferendo il minimo possibile sulla circolazione e sulle numerose attività imprenditoriali e sportive esistenti nelle immediate vicinanze- ha dichiarato Enrico Boerci-presidente e AD di BrianzAcque- La tecnica di risanamento No dig si è confermata una soluzione vincente ed efficace. Se avessimo eseguito la stessa operazione utilizzando i metodi tradizionali ci avremmo impiegato tre volte tanto».

Già in precedenza il settore Progettazione e Pianificazione di BrianzAcque aveva utilizzato il “No dig” con successo in cantieri molto impegnativi come come quello che due anni fa aveva interessato il collettore Seregno Sud con la realizzazione di un by pass aereo senza precedenti in Italia. «La rapidità d’esecuzione è frutto anche di una precisa scelta che ci ha portati a far lavorare nella tratta di cantiere ben tre imprese specializzate in contemporanea» ha spiegato il direttore del settore progettazione e pianificazione di BrianzAcque Massimiliano Ferazzini.

I lavori per la riqualificazione delle condutture, che apparivano deteriorate da cause diverse ma riconducibili principalmente a un fisiologico “invecchiamento”, si sono concentrati principalmente al centro del viale lungo l’aiuola verde spartitraffico che separa le due carreggiate stradali. L’operazione sul collettore monzese rientra in un programma più generale e articolato programma di risanamento delle infrastrutture fognarie, in corso di realizzazione da parte di BrianzAcque per migliorarne condizioni e funzionalità. A Monza, il relining era già stato applicato per intervenire in modo rapido e non invasivo per la riparazione di una condotta fognaria collocata sotto passerella dei Mercanti, lungo il Lambro, in pieno centro storico.

