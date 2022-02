Nasce la Aut Academy, l’accademia formativa di PizzAut Il progetto vede protagonista il Comune di Cinisello Balsamo partner di Fondazione Mazzini, nel ruolo di capofila, PizzAut Onlus e Ipis: nasce la Aut Academy.

Nasce la PizzAut Academy. Il progetto vede protagonista il Comune di Cinisello Balsamo partner di Fondazione Mazzini, nel ruolo di capofila, PizzAut Onlus e Ipis (l’azienda speciale consortile che si occupa della gestione dei servizi socio-assistenziali) per far nascere la Aut Academy, l’accademia formativa di PizzAut per cuochi, pizzaioli e camerieri, dedicata a ragazzi di età compresa tra i 16 e 29 anni con disturbi dello spettro autistico, che prevede attività didattiche in aula e d’impresa simulata con successiva integrazione nell’attività lavorativa vera e propria.

PizzAut, dopo il primo ristorante aperto nel 2021 a Cassina de’ Pecchi, aprirà anche a Monza.

Il progetto ha ottenuto un finanziamento di 120mila euro da Regione Lombardia attraverso il Piano Emergo di Città Metropolitana che verrà utilizzato sotto la forma di Dote. Inoltre, è stato patrocinato dal Comune di Milano con il sostegno del Comune di Inzago.

Il progetto viene presentato lunedì 7 febbraio con l’assessore regionale Locatelli, Giacomo Ghilardi, sindaco di Cinisello Balsamo; Nico Acampora, fondatore di PizzAut; Marcello Mariani, presidente della Fondazione Mazzini e Valeria De Cicco, presidente dell’assemblea dei sindaci di Ipis.

