Incendio capannone Muggiò via D'Annunzio. (Foto by Edoardo Terraneo)

Muggiò: incendio in una ditta dismessa di via D’Annunzio, strada invasa dal fumo Il rogo è scoppiato nel pomeriggio di martedì 25 agosto per cause al vaglio della polizia locale e dei vigili del fuoco, intervenuti con quattro mezzi e costretti a operare con le bombole data la grande difficoltà di respirazione.

Incendio per cause al vaglio della polizia locale e dei vigili del fuoco nel pomeriggio di martedì 25 agosto in una azienda abbandonata di via D’Annunzio, a Muggiò, al confine con la Strada Statale 36. Sul posto oltre ai vigili si sono portati quattro mezzi dei pompieri da Lissone, Desio, Carate e Lazzate.

Gli operatori si sono portati all’interno dell’edificio, nel piano seminterrato, dove si è originato il rogo, da una catasta di legna, muniti di bombole in quanto i locali sono stati invasi da una fitta coltre di fumo che ha raggiunto anche la strada, i capannoni circostanti e alcune abitazioni. Una circostanza che ha indotto gli agenti della polizia locale a chiudere temporaneamente al traffico la via. L’intervento è proseguito fino alla serata, dopo le 20. Un vigile del fuoco è stato soccorso sul posto da personale del 118 per una intossicazione da fumo. Non risulterebbero altri coinvolti.

Incendio capannone Muggiò via D'Annunzio

(Foto by Edoardo Terraneo)

(Notizia aggiornata)

© RIPRODUZIONE RISERVATA