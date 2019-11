Monza, perdita d’acqua e voragine in via Azzone Visconti: chiusa da largo Mazzini, autobus deviati - MAPPA MAPPA - Via Azzone Visconti chiusa a Monza dalla mattina di giovedì 21 novembre per una grave perdita d’acqua che ha provocato sollevamento e dissesto dell’asfalto. Dalle 7 è chiuso il tratto da largo Mazzini, ipotesi di riapertura alle 18. Disagi per il traffico nel giorno di mercato.

Disagi per il traffico nel giorno di mercato a Monza: via Azzone Visconti chiusa dalla mattina di giovedì 21 novembre per una grave perdita d’acqua che ha provocato sollevamento e dissesto dell’asfalto. Dalle 7 è chiuso il tratto dall’altezza di via Cernuschi e da largo Mazzini, con deviazione del traffico verso il centro deviato su Porta Lodi. Ipotesi di riapertura intorno alle 18.

LA MAPPA DELLA ZONA INTERESSATA

Sul posto Brianzacque che ha proceduto alla chiusura della strada nel tratto compreso tra via Spalto Piodo e via Cernuschi, entrambe transitabili con uscita rispettivamente a destra e a sinistra. Chiusura di via Visconti all’altezza della rotonda Grassi. Agenti della polizia locale hanno predisposto servizi di viabilità e deviazioni, i tecnici sono al lavoro sulla perdita per risolverla nel più breve tempo possibile.

Disagi per l’accesso dei veicoli degli ambulanti nell’area del mercato del giovedì, ma lo svolgimento è stato garantito.

Monza via Azzone Visconti perdita acqua

Deviazioni BUS. Deviate temporaneamente le linee z202 e z321.

Per la linea z202, il Comune di Monza comunica:

- Direzione via D’Annunzio: giunti in V.le Libertà, a sinistra in via Prampolini, prosegue su via Messa, via Ferrari, a destra in via Foscolo, via Mentana, via Turati, l.go Mazzini, Via Manzoni - indi percorso regolare.

- Direzione Cimitero: giunti in via Manzoni, via Turati, via Mentana, via Foscolo, a sinistra in via Ferrari, Via Messa, via Prampolini, a destra in via Libertà, indi percorso regolare.

Fermate soppresse

Direzione via D’Annunzio V.le Libertà prima di Via Merelli, Via Lecco prima di Via Cantore, Via Lecco prima di Via S. Gerardo, Via Visconti prima di Via De Gradi, Via Visconti dopo Via Porta Lodi, Via Visconti prima di Via Turati

Direzione via Cimitero Via Azzone dopo L.go Mazzini, Via Azzone dopo Via Grassi, Via Visconti prima di Via De Gradi, Via Lecco dopo Via S. Gerardo, V.le Liberta’ dopo Via Bixio, V.le Liberta’ prima di Via Ugolini.

Per la linea z321

- Direzione Monza: giunti in V.le Libertà, dritto via Cantore - via Boccaccio - a sinistra in via regina Margherita – p.za Citterio – via Appiani – via Manzoni – via Turati – P.za Castello capolinea regolare.

- Direzione Trezzo: percorso regolare

Fermate soppresse

Direzione Monza: Via Lecco prima di Via Cantore, Via Lecco prima di Via S. Gerardo e Via Visconti prima di Via De Gradi.

