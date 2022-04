Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Monza: verifiche di sicurezza sulla facciata del Duomo dopo la caduta della croce per il vento - FOTO I vigili del fuoco monzesi hanno avviato le verifiche di sicurezza necessarie sulla facciata del Duomo dopo che sabato, a causa del vento, una croce si è staccata dalla sua base precipitando sul sagrato.

È arrivata anche una speciale autoscala di 42 metri dal comando di Milano domenica mattina in piazza Duomo a Monza. I vigili del fuoco monzesi sono saliti sopra la facciata della basilica per le verifiche di sicurezza necessarie dopo che sabato, a causa del vento, una croce si è staccata dalla sua base precipitando sul sagrato. Nell’incidente era rimasto lievemente ferito un bambino, trasportato in codice verde all’ospedale San Gerardo.

Per questo sono stati avviati i controlli da parte delle squadre di via Mauri, coadiuvate proprio dalla speciale autoscala per facilitare gli accertamenti.

Il sagrato, transennato nel pomeriggio di sabato, è rimasto interdetto anche domenica almeno fino alla conclusione delle verifiche e in base a quello che emergerà.

Nessuna conseguenza sulle attività del duomo che è accessibile dalle porte laterali.

