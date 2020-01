Monza, venerdì presidio degli ex Bames-Sem davanti al Tribunale Presidio degli ex lavoratori Bames-Sem venerdì prossimo davanti al Tribunale di Monza. Gli ex dipendenti delle aziende che operavano sull’area di Vimercate aspettano l’esito dell’udienza davanti al gup che potrebbe sancire l’inizio del processo abbreviato per due accusati e l’eventuale rinvio a giudizio delle altre persone che figurano nella richiesta di rinvio a giudizio per bancarotta

Venerdì prossimo, 31 gennaio, dalle ore 8.30, presidio degli ex lavoratori Bames e Sem davanti al Tribunale di Monza in via Vittorio Emanuele.

Potrebbe essere quello il giorno in cui il gup deciderà per iniziare il processo nei confronti dei due accusati che hanno chiesto il rito abbreviato e sulla richiesta di rinvio a giudizio per altre 8 persone

Il reato contestato è bancarotta fraudolenta e distrazione di beni e risorse economiche che dovevano essere destinate alla re-industrializzazione dell’area di Vimercate.

E’ la nona udienza a partire dal 31 gennaio 2018, quando è stata emessa la richiesta di rinvio a giudizio e tra gli ex dipendenti c’è molta attesa per il pronunciamento del giudice. Si attendono un processo sulla vicenda.

«La vicenda della ex IBM, ex Celestica, ex Bames ex SEM continua ad avere una ferita aperta e non è per niente conclusa, oggi alcuni ex dipendenti (si stimano circa 60 persone) sono senza nessun reddito -dice l’ex sindacalista Gigi Redaelli- La loro è una storia conosciuta, erano i dipendenti della multinazionale IBM di Vimercate, nel 2000 sono stati scorporati e ceduti alla canadese Celestica e nel 2006 lo stabilimento (con gli 860 dipendenti rimasti) è stato acquisito da Bartolini Progetti. Da quel momento è iniziata la loro drammatica vicenda lavorativa che, dopo diversi anni di piani industriali volutamente disattesi e dopo parecchi anni di Cassa Integrazione, ha visto nell’autunno del 2013 il fallimento delle due aziende ed il licenziamento dei circa 480 lavoratori rimasti in quella data».

Intanto l’ex area Bames-Sem a Vimercate, è ancora sottoutilizzata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA