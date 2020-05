Monza: uomo recuperato senza vita nel canale Villoresi Un uomo di 70 anni è stato recuperato senza vita nel canale Villoresi a Monza in corrispondenza delle griglie di via Solferino. Sul posto carabinieri e vigili del fuoco.

Carabinieri e vigili del fuoco in mattinata in via Monte Bianco a Monza per la segnalazione del corpo di un uomo nel canale Villoresi. L’uomo, 70 anni, è stato recuperato in corrispondenza delle griglie in prossimità di via Solferino. Ignote le cause del decesso, non è esclusa l’ipotesi di un gesto volontario.

Sul posto l’autopompa, l’autoscala con barella toboga e i sommozzatori di Milano.

