Monza, troppi contagi: il Binario 7 rinvia lo spettacolo del direttore Corrado Accordino Slitta di alcuni mesi il debutto della nuova produzione del Binario 7 di Monza diretta da Corrado Accordino, Psycho killer: il motivo? La nuova ondata Covid. Che cosa dice la direzione del teatro.

Troppi contagi, troppa crescita dei contagi soprattutto e allora una scelta: rinviare uno degli appuntamenti principali della stagione teatrale, lo spettacolo “Psycho killer” firmato dal direttore del Binario 7 di Monza, Corrado Accordino. Perché “ci siamo interrogati a lungo su quale fosse il comportamento più responsabile da parte nostra alla luce dell’aumento dei contagi e della comprensibile preoccupazione che molti di noi hanno nel recarsi in ambienti chiusi con altre persone” e allora la scelta è di aspettare quando tutti si sentiranno “a proprio agio nel frequentare il Teatro Binario 7”.

La nuova produzione era in programma dal 13 al 16 gennaio prossimi ed è stata posticipata al fine settimana dal 26 al 29 maggio. “Come può immaginare - ha scritto il teatro monzese agli abbonati - non è facile per noi prendere questa decisione con la sensazione di tornare a un passato recente che speravamo di esserci messo alle spalle, ma crediamo sia giusto e responsabile anteporre la serenità e la tranquillità delle persone che ci danno fiducia ai nostri pur legittimi interessi di impresa teatrale”.

Il Binario 7 riferisce che le prossime due settimane saranno “probabilmente complicate, con molte persone costrette a casa e tante altre in attesa di vaccinazione per poter tornare alla socialità” ma si dice ottimista su come evolverà la situazione pandemica: “Ci scusiamo per i possibili disagi che la nostra scelta potrà arrecarle, confidando che ne comprenderà lo spirito” dice ancora il teatro al suo pubblico, aggiungendo che chi ha i biglietti - per abbonamento o per ingressi singoli - dovrebbe avere già ricevuto informazioni sulla variazione: . Se è in possesso di un abbonamento o ha già acquistato i biglietti per lo spettacolo ha già ricevuto una comunicazione, ma nel caso si possono chiedere chiarimenti al numero 039 2027002 oppure alla mail del teatro [email protected]

© RIPRODUZIONE RISERVATA