Monza, Trenord attiva i carnet da 10 corse per l’area del Sistema integrato Dieci corse senza scadenza da attivare al momento della partenza: è il carnet digitale ideato da Trenord per i viaggiatori che non hanno bisogno dell'abbonamento. È valido nell’area del Sitbm, il sistema tariffario integrato.

Trenord attiva il carnet digitale da dieci biglietti: la novità è stata introdotta nella giornata di venerdì 27 novembre e vale per i viaggi all’interno dell’area Stibm, il sistema tariffario integrato del bacino di mobilità Milano e Monza Brianza. Il carnet è pensato ovviamente per i viaggiatori che non utilizzando quotidianamente o sistematicamente il trasporto pubblico, ma chi lo fa in modo saltuario. Dopo l’acquisto, il singolo biglietto potrà essere attivato al momento della partenza. Il carnet non ha scadenza e i singoli biglietti devono essere di volta in volta attivati prima dell’utilizzo con un click, grazie all’opzione “Tap&Go” sull’app di Trenord.

I viaggiatori possono acquistare il carnet attraverso due modalità, scrive il gestore del sistema ferroviario regionale: la prima inserendo nell’app origine e destinazione dei propri viaggi, la seconda scegliendo le zone Stibm di proprio interesse, da Mi1 a Mi9. Il carnet resta visibile nell’area “ Biglietti”, sezione Carnet dell’app, disponibile per iOS e Android. Per utilizzare i singoli biglietti, i viaggiatori devono cliccare sul pulsante “Tap&Go” visibile cliccando sul carnet prima di salire a bordo del treno scelto. È inoltre possibile stampare il proprio carnet acquistato via app convertendolo da digitale a magnetico presso i distributori di bigliettazione di Atm: in tale caso non sarà più possibile utilizzarlo da smartphone.

