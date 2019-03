Monza, torna l’acqua e il canale Villoresi si ricopre di schiuma: indagini in corso, la nota del Consorzio Numerose le segnalazioni di un canale Villoresi ricoperto di schiuma bianca mercoledì mattina a Monza. Si tratterebbe di un fenomeno causato da alghe. La comunicazione del Consorzio, analisi di Arpa in corso.

Numerose le segnalazioni di un canale Villoresi ricoperto di schiuma bianca mercoledì mattina a Monza. Le fotografie di chi lo ha notato hanno riempito i social. Secondo le prime verifiche del Consorzio, che sta analizzando il problema, si tratterebbe di un fenomeno causato da alghe che si può innescare quando l’acqua ricomincia a scorrere. Le indagini sono in corso. L’asciutta primaverile prevista per il canale si è conclusa lunedì 25 marzo.

“Subito è stata allertata Arpa Lombardia, che è prontamente intervenuta per effettuare prelievi in Comune di Monza, una delle zone dove si è verificato il fenomeno, in prossimità di via Solferino - spiega una nota ufficiale del Consorzio - Il progressivo ritorno dell’acqua e la presenza sul canale principale di diversi salti sono evidentemente responsabili del moto che creerebbe il manto schiumoso, come già accaduto anche in passato. Il cattivo odore rilevato è da attribuirsi alla vegetazione presente in alveo, il cui proliferare si deve al caldo anomalo che sta caratterizzando il periodo. Per escludere con certezza il concorso di altre cause sarà doveroso attendere, nei prossimi giorni, l’esito delle analisi in corso ad opera dell’agenzia regionale Arpa”.

(* notizia aggiornata)

