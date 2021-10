Monza: torna la risottata solidale di “Ti do una mano” per aiutare Slancio Sabato 2 ottobre appuntamento all’arengario con la risottata solidale di Ti do una mano che aiuta Slancio a Monza e NeMo a Milano.

Tutti in piazza per gustare un buon risotto facendo anche del bene. Torna sabato 2 ottobre in piazza Roma a Monza, per il sesto anno, l’appuntamento con “Un sorRiso contro la Sla” la proposta dall’associazione Ti do una mano, per raccogliere fondi destinati al centro clinico NeMo di Milano e alla Slancio di Monza.

Tra i sostenitori molte aziende locali, che hanno donato le materie prime, la Fondazione della Comunità di Monza e Brianza, gli scout della pattuglia di Colico e il patrocinio dell’amministrazione. «Finalmente torniamo in piazza- commenta Lele Duse, presidente Ti do una mano- tra la gente sempre per sostenere i malati di Sla come il nostro amico Julius. Anche quest’anno tre proposte particolari, a cui abbiniamo un bicchiere di vino e il “risotto sospeso”. Molti monzesi aspettano quest’evento».

Dalle 11 del mattino sino a sera si potrà acquistare un risotto con: fragole e aceto balsamico, panissa vercellese (riso fagioli, salsiccia e pancetta) o con taleggio, cipolla caramellata e noci. «Gli ultimi 18 mesi di pandemia sono stati difficili anche per i malati cronici e terminali- conclude Julius Neumann-. Le organizzazioni che si occupano del sostegno ai malati di Sla, come NeMo e Slancio sono state colpite nella capacità di raccogliere donazioni, partecipando a quest’evento tutti potranno aiutare molti malati».

