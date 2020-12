Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Fabrizio Radaelli)

Parco giochi Boschetti (Foto by Fabrizio Radaelli)

Monza, telecamere di sorveglianza in regalo per i nuovi giochi dei Boschetti Ai Boschetti reali di Monza sono in arrivo alcune videocamere di sorveglianza direttamente collegate ai circuiti delle forze dell’ordine. Punteranno sull’area giochi inaugurata lo scorso 24 ottobre e sono una donazione di un privato.

Il sopralluogo nei giorni scorsi: porterà all’installazione di alcune videocamere di sorveglianza direttamente collegate ai circuiti delle forze dell’ordine. Punteranno sull’area giochi dei boschetti reali, inaugurata lo scorso 24 ottobre: «Sarà una donazione da parte di un privato», ha spiegato Anna Martinetti che, con Carlotta Filippini, Kim De Rouck e Paolo Mattiazzi, compone il comitato di “Andiamo ai boschetti”.

LEGGI Monza, inaugurato il parco giochi inclusivo ai Boschetti: «Ora al lavoro per un’area ristoro»

L’associazione culturale per anni è battuta per l’installazione dei giochi inclusivi nell’area verde incastonata tra la villa reale e il centro storico, con il preciso obiettivo di riqualificarla e di restituirla alla città e alle sue famiglie. E di allontanare le cattive compagnie che la occupavano giorno e notte.

«Di giorno, adesso, ci sono solo i più piccoli: i giochi sono sempre pieni e gli spacciatori sembrano essersi spostati», commenta ancora Martinetti.

Dal giorno dell’inaugurazione l’associazione non si è ancora fermata: al lavoro, ora, per realizzare ulteriori migliorie all’interno dell’area. Come l’installazione di un cartello all’inizio dei boschetti, che dia voce all’iniziativa e segnali (e ringrazi) i suoi sostenitori e il ripristino del funzionamento della fontanella dell’acqua.

Per realizzare l’area giochi inclusiva ci sono voluti sette anni: un progetto da 130mila euro. Un contributo è arrivato anche da Fondazione Cariplo e Fondazione MB, attraverso un bando a cui ha partecipato il comune di Monza, ma quasi centomila euro sono stati raccolti grazie all’iniziativa privata.

