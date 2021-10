Monza: tamponamento tra cinque veicoli in viale Marconi, feriti lievi mamma e figlio di 2 mesi, traffico in tilt Sul posto, nel pomeriggio di venerdì, cinque pattuglie della polizia locale e il comandante per i rilievi, la gestione della viabilità e il ripristino della carreggiata.

Incidente stradale con ben cinque veicoli coinvolti venerdì 1 ottobre, attorno alle 15, a Monza, in viale Marconi in direzione Sesto san Giovanni. A tamponarsi, nella fase ascendente del cavalcavia della direttrice sono stati un’autovettura Volvo, una Fiat 500, una Fiat Punto, un autocarro Iveco Daily e infine un mezzo d’opera Iveco. Nel sinistro - secondo quanto riferito dalla polizia locale, impegnata per i rilievi e la viabilità - hanno riportato ferite la conducente della Fiat 500 e il figlio di due mesi che viaggiava con lei: entrambi sono stati soccorsi dal personale del 118 e trasportati all’ospedale San Gerardo di Monza in codice verde. Lievemente feriti anche i conducenti della Fiat Punto e dell’Iveco entrambi trasportati in ambulanza al Policlinico di Monza sempre in codice verde.

Incidente viale Marconi a Monza (foto polizia locale)

La dinamica dell’accaduto è al vaglio della polizia locale. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco del Comando provinciale di Monza e Brianza in quanto la conducente della Fiat 500 sembrava inizialmente rimasta incastrata nell’abitacolo, situazione poi fortunatamente scongiurata.

Inevitabili le ripercussioni sul traffico visto il blocco totale della carreggiata, La polizia locale ha impiegato cinque pattuglie, compresa quella dell’infortunistica stradale sia per i rilievi che per la necessaria viabilità che ha comportato anche chiusure e deviazioni. Sul posto presente anche il comandante Pietro Curcio. La situazione attorno alle 16,40 si è risolta con la rimozione e della Fiat Punto e quindi la parziale riapertura della carreggiata e con la successiva pulizia della strada.

Incidente vialeMarconi a Monza (foto polizia locale)

© RIPRODUZIONE RISERVATA