Monza: stop alle auto per un mese tra il Re de Sass e via dei Mille, possibili disagi Possibili disagi dal 19 luglio al 13 agosto per dei lavori in programma attorno al centro di Monza: stop alle auto tra Re de Sass e via dei Mille, modifiche alla viabilità.

Difficoltà in vista per gli automobilisti abituati a percorrere via Appiani: dal 19 luglio e fino al 13 agosto la strada rimarrà chiusa da piazza Citterio all’incrocio con via Dei Mille a causa dei lavori per posare le tubature del teleriscaldamento e consentire l’allacciamento alla rete degli Istituti Clinici Zucchi. Per tutta la durata dei cantieri, avviati dalla società Varese Risorse del gruppo Acsm-Agam, sarà consentito il transito dei residenti e dei pullman tramite semafori mobili che regoleranno il senso unico alternato. Le vie Pennati e Mauri diventeranno provvisoriamente a doppio senso di marcia in modo da garantire l’accesso agli abitanti e agli utenti del parcheggio interrato. «Nonostante il periodo estivo – prevede il vicesindaco Simone Villa – l’intervento creerà qualche disagio».

© RIPRODUZIONE RISERVATA