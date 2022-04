Monza: spaccia droga a un minorenne, la Polizia locale arresta un pusher nei giardini Brillante operazione degli agenti del Nost (Nucleo operativo sicurezza tattica): un 39enne è stato fermato nei pressi dei giardini di via Don Valentini dopo aver ceduto alcuni grammi di droga a un minorenne.

Nuovo arresto da parte degli agenti del Nost (Nucleo Operativo Sicurezza Tattica) della Polizia locale di Monza: domenica 10 aprile un 39enne è stato fermato nei pressi dei giardini di via Don Valentini dopo aver ceduto alcuni grammi di droga a un minorenne.Una successiva perquisizione nell’abitazione del soggetto ha permesso di rinvenire un ingente quantitativo di denaro contante, sottoposto a sequestro, in quanto probabile provento della attività illecita. Il tribunale ha disposto la custodia cautelare in carcere. Lo scorso 5 aprile durante un controllo in piazza Cambiaghi gli agenti del Pronto Intervento hanno invece intercettato un soggetto, già noto alle Forze dell’ordine che tentava di nascondere sotto il suo materasso un involucro che conteneva 17 dosi di eroina. Il responsabile del fatto, ha ricevuto il contestuale ordine di allontanamento dal luogo di accertamento ed è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

«La lotta allo spaccio di droghe in città è sempre stata un’assoluta priorità – sottolinea l’Assessore alla Sicurezza Federico Arena – La nostra amministrazione comunale, con gli agenti di Polizia locale, lavora incessantemente e con costanza in questa direzione insieme a tutte le altre Forze dell’Ordine, che ringrazio per il prezioso lavoro. La costituzione del nucleo di sicurezza urbana, insieme all’unità cinofila della Polizia locale si sono rivelati strategici sia in centro che nei quartieri, anche grazie alle preziose e fondamentali segnalazioni dei cittadini. Risultati come questo dimostrano il livello di impegno e professionalità che gli operatori mettono in campo ogni giorno, con convinzione e dedizione assoluti».

