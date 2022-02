Monza: smottamento notturno in un cantiere edilizio Cede il terreno in via Oslavia a Monza a causa di una perdita d’acqua: smottamento in un cantiere.

Intervento notturno dei vigili del fuoco a Monza, in via Tonale, a causa di uno smottamento all’interno di un cantiere, tra sabato 19 e domenica 20 febbraio. Si tratta dell’edificazione in corso in via Tonale, la strada che collega via Sempione e via Oslavia, nella zona del polo scolastico. Alle origini dello smottamento con ogni probabilità una perdita d’acqua. Le squadre del comando provinciale monzese hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area.

Lo smottamento a Monza

© RIPRODUZIONE RISERVATA