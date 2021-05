Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Fabrizio Radaelli)

Monza Piazza Cambiaghi (Foto by Fabrizio Radaelli)

Monza, sicurezza in piazza Cambiaghi: «Spuntoni alle case contro le intrusioni notturne» Il senso di sicurezza dei residenti intorno a piazza Cambiaghi è sempre più fragile e il comitato riferisce dell’idea di spuntoni da applicare a recinzioni e i muri di cinta per impedire intrusioni notturne.

Quando le recinzioni e i muri di cinta non bastano più, si passa al livello successivo: posizionare ulteriori dissuasori per evitare che i senza fissa dimora e gli sbandati dell’area si intrufolino nottetempo all’interno dei condomini con l’intenzione di trovare un rifugio fino all’alba del giorno successivo.

Si parla insomma di spuntoni e di quanto altro possa servire per incrementare il senso di sicurezza: chi abita negli immediati dintorni di piazza Cambiaghi si trova da anni a dover fare i conti con una convivenza a dir poco difficile, che nell’ultimo periodo si è ulteriormente incrinata. Da qui l’intenzione di installare ulteriori “difese”: non ancora una certezza, ma una possibilità al vaglio.

«Nonostante l’impegno dell’amministrazione comunale e, in particolare, l’attenzione dell’assessore alla Sicurezza Federico Arena - hanno spiegato dall’omonimo comitato - la situazione dalle nostre parti fatica a cambiare».

Non sono mancati nelle ultime settimane profondi interventi di pulizia: il comitato lo sottolinea, trovandosi a elencare anche situazioni che fanno parte di una quotidianità ,difficile da sradicare.

«Materassi, coperte e vestiti fanno, per così dire, bella mostra di sé anche nei giorni di mercato», particolare che non invoglia la clientela a trattenersi più del dovuto.

«Il gruppo di senza fissa dimora nell’ultimo periodo è diventato più insistente nel chiedere l’elemosina e non mancano armi bianche, mostrate all’occorrenza. A completare il quadro lo spaccio e le risse».

I residenti sono stufi: «Auspichiamo un intervento da parte della Prefettura - proseguono - Anche se sappiamo bene che l’unica possibilità per sciogliere il nodo di piazza Cambiaghi è che l’amministrazione e la proprietà arrivino a una soluzione con la convenzione» .

© RIPRODUZIONE RISERVATA