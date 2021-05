Monza: si incendia un carro attrezzi, intervento dei vigili del fuoco Il mezzo era posteggiato, ignote la cause del rogo che interessato il vano motore. Nessuno è rimasto ferito. I vigili del fuoco si sono attivati con una auto pompa della caserma di via Cavallotti. Presenti anche le forze dell’ordine.

Un carro attrezzi parcheggiato ha preso fuoco giovedì 27 maggio, in serata, attorno alle 22.45, a Monza, in via Gerolamo Borgazzi. Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco del Comando provinciale con una autopompa della caserma di via Cavallotti. In via di accertamento le cause del rogo che ha interessato il cofano motore. Nessuno è rimasto ferito. Presenti anche le forze dell’ordine.

Il vano motore del carro attrezzi

© RIPRODUZIONE RISERVATA