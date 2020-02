Monza, ritrovata cartucciera con 127 colpi nel parcheggio dell’ospedale San Gerardo Indagini in corso per cercare di ricostruire la storia della cartucciera da caccia ritrovata nel parcheggio dell’ospedale San Gerardo di Monza.

Sono ancora in corso le indagini per cercare di ricostruire la storia della cartucciera da caccia ritrovata, nel corso della serata di venerdì 7 febbraio, nel parcheggio dell’ospedale San Gerardo di Monza. Il ritrovamento sarebbe stato effettuato da un uomo che, dopo aver parcheggiato la vettura in uno degli stalli di sosta, ha notato per terra la cartucciera. Immediato è partito l’allarme: sul posto si sono portati i carabinieri. I militari hanno rinvenuto per terra il cinturone, in pessimo stato e ricoperto di fogliame e terriccio visto che è stato rinvenuto in uno degli spazi verdi della zona. All’interno della cartuccera sono state contate 127 cartucce di varie marche e calibri, molte delle quali in cattivo stato e arrugginite. Cintura e proiettili sono stati prelevati e portati via per permettere lo svolgimento di tutte le indagini del caso.

