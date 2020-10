Monza ripulisce la movida: raccolta dei rifiuti di notte per bar e ristoranti Il Comune di Monza attiva la raccolta differenziata dei rifiuti per bar e ristoranti nel corso della notte, dalle 4 alle 7, per risolvere uno dei problemi innescati dalla movida: le condizioni della città al mattino.

Troppi rifiuti in strada dopo le notti della movida? E allora un servizio notturno di raccolta “porta a porta” per farla trovare pulita al mattino ai monzesi. “Monza più pulita by night” è il nome del servizio concordato dall’amministrazione comunale con la società Sangalli, che gestisce il servizio. Da lunedì 5 ottobre tra le 4 e le 7 di notte gli operatori ritireranno rifiuti di bar, ristoranti e gelaterie del centro storico, come umido, carta e cartone, plastica e residuo secco.

Il Comune stima di raccogliere trenta tonnellate ogni settimana: 15 di carta e cartone, 7 di secco, 6 di umido e 2 di plastica. Per la giunta Allevi l’obiettivo «è quello di una Monza più curata, soprattutto nell’area della movida che è più sensibile. Vogliamo dare ai commercianti la possibilità di poter lavorare in sicurezza e ai residenti di poter vivere in strade pulite». Senza nascondere l’origine del problema: «Dopo gli episodi che si sono verificati nel post lockdown, abbiamo deciso di attivare una vera e propria task force per presidiare meglio la nostra città. Stiamo investendo risorse ed energie per attivare nuovi servizi che possano rispondere prontamente ai bisogni emergenti, con la volontà di rendere Monza sempre più bella e pulita».

L’assessore all’ambiente Martina Sassoli commenta l’iniziativa come «un segnale importante di attenzione verso gli imprenditori della nostra città e verso l’ambiente. Con la raccolta “porta a porta” raggiungeremo tutti i bar e i ristoranti del centro storico e di via Bergamo. Parliamo di 107 locali». L’obiettivo generale di piazza Trento e Trieste è di portare complessivamente la quota di differenziata di Monza all’80%.

I proprietari di bar, ristoranti e gelaterie dovranno esporre i rifiuti dopo le 23 e dovranno ritirare i contenitori vuoti entro le 8 del mattino successivo.

