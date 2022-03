Monza per l’Ucraina: gli Istituti clinici Zucchi donano medicinali e materiale Anche gli Istituti Clinici Zucchi sono scesi in campo per offrire il proprio aiuto al popolo ucraino. Attraverso Areu e Protezione civile, da via Zucchi sono già partiti pacchi di medicinali e materiale medico.

Anche gli Istituti Clinici Zucchi sono scesi in campo per offrire il proprio aiuto al popolo ucraino. Nella sede monzese di via Zucchi e negli altri ospedali del Gruppo San Donato, gruppo a cui appartiene la storica clinica del capoluogo brianzolo, sono già stati confezionati numerosi pacchi di medicine e di altri prodotti che, attraverso il canale umanitario attivato da Regione Lombardia, verranno recapitati alla popolazione ucraina. In particolare, i prodotti destinati al martoriato paese, che continua a vivere ore drammatiche sotto i bombardamenti russi, vengono consegnati ad Areu e Protezione civile nel punto di consegna di Caleppio di Settala.

Gli Istituti Clinici Zucchi hanno donato antibiotici, antipiretici, mucolitici, cateteri vescicali, farmaci antibiotici, dispositivi per ventilazione, bisturi, disinfettanti e materiali per la medicazione. In totale il Gruppo San Donato ha donato all’Ucraina farmaci e presidi sanitari per un valore di 200mila euro.

