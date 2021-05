Monza: partono le domeniche di “Corro col guanto” per pulire la città (e restare in forma) Ogni domenica mattina per correre e tenersi in forma e allo stesso ripulire la città: sono gli appuntamenti a Monza del gruppo “Corro col guanto”.

Doppio appuntamento di plogging, ovvero uno speciale tipo di corsa durante la quale si raccolgono i rifiuti trovati lungo la strada, domenica 16 maggio e nelle domeniche a venire. I volontari di “Corro col guanto” si ritroveranno in due diversi luoghi, uno a Monza e uno a Milano per estendere il loro raggio di azione.

L’orario è sempre lo stesso: alle 8.15. I punti indicati sono la porta della Madonna delle Grazie per coloro che vorranno inoltrarsi nel parco di Monza e l’Idroscalo di Milano (Spiaggia Punta dell’Est) per quanti vorranno dedicarsi a ripulire il verde attorno al “mare di Milano”. Per chi non se la sente di correre è possibile dedicarsi a una più tranquilla camminata tra i sentieri del parco monzese con appuntamento posticipato alle 9.30, sempre davanti alla porta della Madonna delle Grazie.

Non è necessario portare con sé alcun tipo di attrezzatura: guanti e sacchetti saranno consegnati ai partecipanti dagli organizzatori. Singolarmente o in piccoli gruppi i corridori con il guanto sono attivi tutti i giorni per ridare decoro alle strade e alle aree verdi cittadine dove sono presenti i rifiuti più disparati. Tra i più “curiosi”: un forcone arrugginito ritrovato nelle scorse ore nei giardini della Villa reale.

