Monza: parte la gara solidale delle Scatole di Natale Un successo in atteso lo scorso anno, e allora si replica. Sono le Scatole di Natale, il progetto benefico per fare doni a sconosciuti bisognosi: come partecipare.

Manca più di un mese a mezzo a Natale, ma è già ricominciata la gara solidale delle Scatole di Natale per i più bisognosi.

Il contest, che ha conquistato centinaia di persone lo scorso anno, torna e si moltiplica sui social. Per ora non c’è un gruppo monzese che si occupa della raccolta delle scatole. Chi volesse già dare il proprio contributo può consultare la pagina Facebook “Scatole di Natale – Milano”.

Le istruzioni

Le regole sono le stesse dello scorso anno. Basta procurarsi una scatola, da incartare poi con carta da regalo natalizia e fiocchetto, e mettere all’interno cinque oggetti: una cosa calda (guanti, sciarpa, calze o cappello), un prodotto di bellezza (per l’igiene personale ma anche una crema o una boccetta di profumo), e poi ancora una cosa golosa (e non deperibile) come una tavoletta di cioccolato o dei biscotti, un passatempo che può essere un libro o un gioco di enigmistica e infine un biglietto di auguri che sarà letto dalla persona che riceverà il dono. Bisognerà anche indicare per chi è stata pensata la scatola: uomo, donna, bambino, oppure anziani o adolescente, in base alla tipologia di oggetti che vengono scelti.

Il gruppo di Milano ha previsto una prima raccolta delle scatole di Natale dal 19 al 28 novembre. Sulla pagina Facebook di Scatole di Natale è indicato l’elenco di tutti i luoghi di ritiro con i recapiti di chi si è reso disponibile per la raccolta.

