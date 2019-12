Monza: parente perde il controllo, all’ospedale San Gerardo arriva la polizia È dovuta intervenire anche la polizia all’ospedale San Gerardo di Monza per riportare alla calma un uomo che martedì pomeriggio ha dato in escandescenza.

È dovuta intervenire anche la polizia all’ospedale San Gerardo di Monza per riportare alla calma un uomo che ha dato in escandescenza. È successo nel pomeriggio di martedì: un cinquantacinquenne per opporsi alle dimissioni della madre ha perso il controllo, spintonando il personale e lanciando sedie nelle corsie. Sono servite quattro ore per riportarlo alla calma, in una condizione di estrema delicatezza per tutti, con anche l’intervento degli specialisti dell’ospedale oltre alle forze dell’ordine. L’uomo è stato denunciato per resistenza, oltraggio e danneggiamento.

