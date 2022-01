Monza, palpeggia una minorenne fuori da un negozio di corso Milano: denunciato Sono intervenuti gli agenti del Nost della Polizia locale che hanno difeso la ragazza. La persona denunciata, un 62enne, ha anche minacciato i vigili

Ha palpeggiato una minorenne all’uscita di un esercizio commerciale, ma non ha fatto i conti con gli agenti del Nost, il nucleo operativo sicurezza della Polizia locale di Monza che lo hanno individuato intervenendo in difesa della ragazza. Per questo un 62enne originario dell’Ecuador, residente in un comune della Provincia e con qualche precedente di polizia, è stato denunciato.

È successo la sera del 4 gennaio, intorno alle 19.15. La ragazza, italiana e residente in un altro comune della Brianza, si era fermata sul marciapiede fuori dal negozio di corso Milano dove era stata raggiunta dall’uomo. Ha cercato di respingere il 62enne che però continuava ad avvicinarsi a lei.

Gli agenti sono intervenuti ma anche dopo il loro arrivo l’uomo ha manifestato la volontà di riavvicinarsi alla ragazza, nel frattempo affidata alla madre giunta sul posto.

L’uomo si è reso responsabile anche di minacce e ingiurie nei confronti degli operatori della Polizia locale, anche una volta portato al comando ha continuato a proferire frasi oltraggiose nei confronti degli agenti.

