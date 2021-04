Monza: nasce il polo-pilota dell’Audi, un modello per tutta Italia Un centro servizi e un concessionario all’avanguardia: così è stato immaginato il nuovo polo Audi di Monza. I lavori, in viale Stucchi, sono iniziati.

L’area è perimetrata dalla rete segnaletica arancione da cantiere. Lavori in corso in viale Gian Battista Stucchi, accanto al drive through per i tamponi allestito negli spazi dell’ex fiera: gli scavi hanno preso il via qualche settimana fa su oltre diecimila metri quadri destinati da tempo nel Piano di governo del territorio ad attività economiche come aree di espansione: in precedenza erano agricole.

Porteranno alla realizzazione del nuovo polo Audi: la giunta ha approvato il piano attuativo proposto da tre operatori, tra cui Lombarda Motori 2, nel giugno del 2019. Negli spazi del cantiere pian piano prenderanno forma una concessionaria con autofficina: un centro all’avanguardia, che sarà costruito secondo criteri ecocompatibili, dotato di pannelli fotovoltaici e di colonnine per la ricarica di auto e di veicoli elettrici. Si legge nella relazione illustrativa allegata al piano attuativo che “la soluzione progettuale, rispettando le rigide prescrizioni in termini di composizione architettonica, entità degli spazi e tipologia di materiali imposte dalla casa madre automobilistica tedesca, è stata selezionata da Volkswagen Group quale progetto pilota a livello nazionale di struttura e gestione altamente digitalizzata”.

L’avvio dei lavori era previsto nel corso del 2020, funestato dalla pandemia: secondo le previsioni dovrebbe durare un anno. Gli operatori cederanno all’amministrazione comunale una striscia di terreno di quasi duemila metri quadri, necessari per completare via Ercolano. Verseranno nelle casse di piazza Trento e Trieste quasi 800mila euro per opere di urbanizzazione e altri 500mila euro per compensazioni ambientali.

