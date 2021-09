Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Monza, l’ospedale San Gerardo riapre alle visite: modalità e modulo da compilare Il San Gerardo di Monza riapre alle visite dei parenti come stabilito da Regione Lombardia dopo oltre un anno e mezzo off-limits. Green pass e autocertificazione da compilare

Il San Gerardo di Monza apre alle visite dei parenti come stabilito da Regione Lombardia. Dopo oltre un anno e mezzo in cui l’ospedale è off-limits, le visite ai ricoverati tornano possibili seguendo una procedura rigorosa.

Per accedere ai reparti bisogna infatti esibire il Green Pass oltre al modulo di autocertificazione compilato disponibile da scaricare e stampare tra gli allegati sul sito della Asst Monza (clicca qui).

«L’orario di visita al proprio parente degente - spiega il neo direttore generale Silvano Casazza - andrà comunque preventivamente concordato con il reparto per evitare affollamento nelle stanze di degenza e nelle aree di attesa».

Da regolamento è consentito l’accesso a una persona al giorno per degente e nel reparto non “potrà essere presente nello stesso momento più di un utente esterno per stanza”.

L’apertura dell’ospedale alle visite è il segno di un ritorno alla (quasi) normalità che però fa i conti con il numero dei ricoveri causa covid di nuovo in crescita.

