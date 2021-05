Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Monza: lite durante la partitella di calcio, un 13enne finisce al pronto soccorso Intervenuti i carabinieri, l’aggressore sarebbe un coetaneo: i fatti sono accaduti domenica 30 maggio nel pomeriggio in un parco pubblico di viale Romagna, in città, durante una partitella a calcio tra coetanei.

Un ragazzo di 13 anni è stato trasportato in codice verde al pronto soccorso dell’ospedale San Gerardo di Monza, domenica 30 maggio, nel pomeriggio, dopo che sarebbe stato aggredito per futili motivi da un coetaneo, in fase di identificazione.

Ne danno notizia i carabinieri intervenuti, del Nucleo operativo radiomobile. I fatti sono accaduti in via Romagna in un parco pubblico e si sarebbe trattato dell’epilogo di un litigio nel corso di una partitella di calcio tra amici.

