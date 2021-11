Monza: l’istituto Mapelli apre il liceo scientifico sportivo Novità per le superiori di Monza e Brianza: l’istituto Mapelli diretto da Aldo Melzi inaugura a settembre 2022 il liceo scientifico sportivo. Inizierà con una sola classe.

Nuovo indirizzo al Mapelli: il liceo scientifico a indirizzo sportivo. Dopo un anno di lavoro dietro le quinte del dirigente, Aldo Melzi, e delle docenti Linda Ciano e Debora Mussi, la scuola amplia la sua offerta formativa già a partire dal prossimo settembre. A breve ci sarà un open day dedicato per illustrare a ragazzi e famiglie le peculiarità di questo nuovo indirizzo e i criteri per accedervi visto che si potrà formare una sola classe prima.

«Sono entusiasta di questa grande novità, la scuola ha tutte le strutture necessarie, dal palazzetto alla pista di atletica- commenta Melzi- e tutta l’area esterna, senza dimenticare che siamo in una posizione strategica. Accanto a noi ci sono il Monza Calcio, il consorzio Vero Volley e il centro natatorio Pia Grande. Direi che le premesse ci sono tutte per questa novità, c’è una grande sinergia con molte realtà locali».

Proprio la collaborazione con le realtà sportive del territorio è stata importante, non solo quelle citate dal dirigente, un supporto è arrivato anche dal centro velico Naregno, la sede cittadina della Società nazionale salvamento, l’associazione Enjoy Tribe ssd, il Ronin, il Coni, Ermanno Radaelli della delegazione provinciale brianzola della Figc, l’amministrazione, e la dirigente dell’ufficio scolastico di Monza Vincenza Maria Berardi.

«Un plauso soprattutto alle docenti che hanno condiviso e lavorato - continua Melzi - per la realizzazione di quest’idea. Ho sempre creduto nell’educazione sportiva e, da tempo, immaginavo quest’indirizzo che si caratterizza per il potenziamento di scienze motorie e sportive e di scienze naturali, in cui sono presenti gli insegnamenti di diritto ed economia dello sport (dal terzo anno), e discipline sportive in cui si approfondiscono teoria e pratica degli sport di squadra ed individuali e si affrontano i fondamenti scientifici della pratica motoria e sportiva. Adesso vedremo la risposta delle famiglie».Sul sito www.mapelli-monza.edu.it tutte le informazioni sull’open day.

